Incidente a Mazara del Vallo tra uno scuolabus e un' auto feriti 14 bambini e 5 adulti | portati in ospedale

Quindici persone, tra bambini e adulti, sono state ferite in un incidente tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo. Sul posto sono stati portati in ospedale 14 bambini e cinque adulti, tra cui due insegnanti. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota. Non si segnalano decessi. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Incidente a Mazara del Vallo tra uno scuolabus e un’auto, il bilancio è di 19 feriti tra cui 14 bambini. Il conducente della macchina è un 51enne risultato essere senza patente. A bordo della vettura c’erano la moglie incinta e cinque bambini. Sotto shock l’autista del mezzo scolastico che è stato portato in ospedale. Incidente tra scuolabus e auto Lo scuolabus era diretto verso la Borgata Costiera quando si è scontrato con una Nissan Qashqai intorno alle 14.30 del 29 maggio. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. L’auto che si è scontrata con lo scuolabus a Mazara Del Vallo Secondo i primi accertamenti il conducente dell’auto non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, e avrebbe centrato in pieno lo scuolabus, facendolo ribaltare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Incidente tra scuolabus e auto: otto bambini feriti, due in gravi condizioni

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Il 51enne alla guida della Nissan Qashqai coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo era senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto. Nella sua vettura c'erano la moglie incinta e cinque bambini. #ANSA x.com

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