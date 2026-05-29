Incidente a Mazara del Vallo scontro tra scuolabus e auto | otto bambini feriti due in gravi condizioni

Da ilmattino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Mazara del Vallo, uno scontro tra uno scuolabus e un'auto ha causato tredici feriti, tra cui otto bambini. Due dei minori sono in condizioni gravi. L'incidente si è verificato mentre il bus si dirigeva verso la Borgata Costiera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

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Sarebbe di tredici feriti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. I feriti Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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