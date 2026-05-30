Incidente in scooter all'alba a Capaccio Paestum morti Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura | avevano 27 e 39 anni
Due uomini di 27 e 39 anni sono morti in un incidente in scooter all’alba a Capaccio Paestum. Lo scooter si è schiantato contro il muro di recinzione di una villetta sul lungomare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due non c’è stato nulla da fare. La polizia sta raccogliendo gli elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Lo scooter con a bordo i due uomini si è schiantato contro il muro di recinzione di una villetta sul lungomare di Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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