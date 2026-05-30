Due giovani motociclisti, di 24 e 25 anni, sono deceduti in un incidente frontale avvenuto nella notte di venerdì lungo la strada del Vallone, nella provincia di Gorizia. L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte e coinvolgeva due veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma i due centauri sono stati dichiarati deceduti sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

GORIZIA - Due giovani motociclisti sono morti la scorsa notte, venerdì 29 maggio, in un incidente frontale lungo la strada del Vallone, in provincia di Gorizia. L'impatto è stato violento: il 24enne e il 25enne sono stati sbalzati dalle loro moto sull'asfalto. Vani i soccorsi, entrambi i centauri sono morti sul posto. L'incidente Secondo una prima ricostruzione, lo scontro frontale tra i due veicoli è avvenuto intorno alle 23. Le ferite riportate dai due giovani, il 24enne di Doberdò del Lago e il 25enne di Gorizia, sono apparse subito gravi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e l'arrivo del elicottero per i centauri non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra moto nella notte, morti due centauri di 24 e 25 anni

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INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI

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