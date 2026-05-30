Incidente frontale tra moto nella notte morti due centauri di 24 e 25 anni

Da ilgazzettino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due giovani motociclisti, di 24 e 25 anni, sono deceduti in un incidente frontale avvenuto nella notte di venerdì lungo la strada del Vallone, nella provincia di Gorizia. L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte e coinvolgeva due veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma i due centauri sono stati dichiarati deceduti sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

GORIZIA - Due giovani motociclisti sono morti la scorsa notte, venerdì 29 maggio, in un incidente frontale lungo la strada del Vallone, in provincia di Gorizia. L'impatto è stato violento: il 24enne e il 25enne sono stati sbalzati dalle loro moto sull'asfalto. Vani i soccorsi, entrambi i centauri sono morti sul posto. L'incidente Secondo una prima ricostruzione, lo scontro frontale tra i due veicoli è avvenuto intorno alle 23. Le ferite riportate dai due giovani, il 24enne di Doberdò del Lago e il 25enne di Gorizia, sono apparse subito gravi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e l'arrivo del elicottero per i centauri non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incidente frontale tra moto nella notte morti due centauri di 24 e 25 anni
© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra moto nella notte, morti due centauri di 24 e 25 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI

Video INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI

Notizie e thread social correlati

Terribile incidente nel Cuneese: scontro frontale tra moto e auto, morti due centauri di Santena e La LoggiaNel tardo pomeriggio di ieri, sulla ex statale 29 nel Cuneese, si è verificato un incidente grave che ha coinvolto una moto e un'auto.

Scontro frontale tra auto e moto nell’Agrigentino, due turisti statunitensi di 25 anni morti nello schiantoDue giovani turisti statunitensi di 25 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla Statale 115, tra Sciacca e Ribera, nell’Agrigentino.

Temi più discussi: Frontale tra moto e furgone, ventenne in fin di vita; Frontale tra due moto: uomo in prognosi riservata; Paolo Barbiero muore a 69 anni nell'incidente frontale tra la sua moto e un autocarro. Era consigliere comunale e imprenditore; Scontro frontale tra moto e camion a Ormelle: grave un centauro.

incidente frontale tra motoTerribile incidente nel Cuneese: scontro frontale tra moto e auto, morti due centauri. Sono Igor Paradiso di Santena e Daniele Mai di La LoggiaDue motociclisti, Daniele Mai di 55 anni, residente a La Loggia, e Igor Paradiso (nella foto sotto) di 46 anni, residente a Santena, sono morti nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio 2026, i ... torinotoday.it

incidente frontale tra motoPaolo Barbiero muore a 69 anni nell'incidente frontale tra la sua moto e un autocarro. Era consigliere comunale e imprenditoreCINTO EUGANEO (PADOVA) - Incidente frontale tra una moto e un autocarro sulla Provinciale 89: morto il centauro. A perdere la vita è stato Paolo Barbiero, 69 anni, consigliere ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web