Terribile incidente nel Cuneese | scontro frontale tra moto e auto morti due centauri di Santena e La Loggia
Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla ex statale 29 nel Cuneese, si è verificato un incidente grave che ha coinvolto una moto e un'auto. Due motociclisti, residenti rispettivamente a La Loggia e a Santena, sono deceduti nello scontro frontale avvenuto nel tratto tra Vezza d'Alba e Canale. La dinamica dell’incidente ha portato alla morte immediata dei due centauri, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.
Due motociclisti residenti nel Torinese, a La Loggia e a Santena, sono morti nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio 2026, in un incidente stradale avvenuto sull'ex statale 29, nel rettilineo che conduce da Vezza d'Alba a Canale, nel Cuneese. Le due moto su cui viaggiavano si sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
GRAVISSIMO INCIDENTE MORTALE TRA UN CAMIONE E UN'AUTO MEDICA. TRE MORTI.
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