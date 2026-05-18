Terribile incidente nel Cuneese | scontro frontale tra moto e auto morti due centauri di Santena e La Loggia

Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla ex statale 29 nel Cuneese, si è verificato un incidente grave che ha coinvolto una moto e un'auto. Due motociclisti, residenti rispettivamente a La Loggia e a Santena, sono deceduti nello scontro frontale avvenuto nel tratto tra Vezza d'Alba e Canale. La dinamica dell’incidente ha portato alla morte immediata dei due centauri, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

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