Nella mattinata di oggi, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, si è verificato un incidente tra due veicoli. Sul posto sono intervenute due eliambulanze e numerosi operatori di soccorso. Le persone coinvolte sono state estratte dalle lamiere e trasportate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Massiccio intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, dove si è verificato un grave incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Breno, due automobili si sono scontrate frontalmente intorno alle 9.20, all’altezza della sede della Caritas. L’impatto, estremamente violento, ha provocato il ferimento di tre persone, alcune delle quali sarebbero rimaste intrappolate tra le lamiere dei veicoli. Immediata e imponente la macchina dei soccorsi: la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze, un’automedica e due elicotteri del 118 decollati da Bergamo e Sondrio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Frontale tra auto: feriti estratti dalle lamiere, sul posto due eliambulanze

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