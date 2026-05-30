A Mazara del Vallo, uno scontro tra uno scuolabus e un'auto ha causato 13 feriti, tra cui 10 bambini, secondo fonti locali. Il conducente dell'auto, coinvolto nell’incidente, risultava senza patente al momento dell’incidente. Nessuna altra informazione sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’incidente è stata resa nota.

Sarebbe di tredici feriti, tra cui 10 bambini secondo quanto riportato dal quotidiano Live Sicilia, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Era senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto il 51enne alla guida della Nissan Qashqai coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo, nel Trapanese. E' quanto emerso dai primi accertamenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 13 feriti di cui 10 bambini. ?Senza patente il conducente della vettura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mazara del Vallo Scontro tra Scuolabus e Auto Trapani, Sicilia

Notizie e thread social correlati

Mazara del Vallo, scontro fra scuolabus e auto: 19 feriti, 14 sono bambini | Il conducente della vettura era senza patenteA Mazara del Vallo si è verificato uno scontro tra uno scuolabus e un’auto, con 19 persone ferite, di cui 14 bambini.

Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto, 19 feriti di cui 14 bambini, "autista suv senza patente" - VIDEOUn incidente si è verificato nel pomeriggio a Mazara del Vallo, quando una Nissan Qashqai con sette persone a bordo ha travolto uno scuolabus che...

Temi più discussi: Scuolabus contro un'auto a Mazara: otto bimbi feriti, due gravi; Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 14 bambini feriti; Incidente a Mazara del Vallo tra uno scuolabus e un'auto, feriti 14 bambini e 5 adulti: portati in ospedale; Mazara del Vallo, scontro fra scuolabus e auto: 19 feriti, 14 sono bambini | Il conducente della vettura era senza patente.

Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto, 19 feriti di cui 14 bambini, autista suv senza patente - VIDEO x.com

Incidente a Mazara del Vallo, auto contro scuolabus: 8 bambini feriti. Due sono graviDagli accertamenti già svolti risulta che l'auto non era assicurata. Secondo le prime informazioni il guidatore non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, e avrebbe centrato in pieno lo sc ... corriere.it

Incidente Mazara del Vallo, scuolabus contro auto: due docenti feriti, alcuni alunni sono graviBrutto incidente stradale nel trapanese: il bilancio, ancora provvisorio, è di quasi venti feriti, tra cui otto bambini. Lo scontro è avvenuto a Mazara del Vallo, e ha coinvolto uno scuolabus e un’aut ... tecnicadellascuola.it