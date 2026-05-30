Incidente a Mazara del Vallo scontro tra scuolabus e auto | 13 feriti di cui 10 bambini ?Senza patente il conducente della vettura

Da ilmessaggero.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Mazara del Vallo, uno scontro tra uno scuolabus e un'auto ha causato 13 feriti, tra cui 10 bambini, secondo fonti locali. Il conducente dell'auto, coinvolto nell’incidente, risultava senza patente al momento dell’incidente. Nessuna altra informazione sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’incidente è stata resa nota.

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Sarebbe di tredici feriti, tra cui 10 bambini secondo quanto riportato dal quotidiano Live Sicilia, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Era senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto il 51enne alla guida della Nissan Qashqai coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo, nel Trapanese. E' quanto emerso dai primi accertamenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

incidente a mazara del vallo scontro tra scuolabus e auto 13 feriti di cui 10 bambini senza patente il conducente della vettura
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Mazara del Vallo Scontro tra Scuolabus e Auto Trapani, Sicilia

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