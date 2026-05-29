Mazara del Vallo scontro fra scuolabus e auto | 19 feriti 14 sono bambini | Il conducente della vettura era senza patente

A Mazara del Vallo si è verificato uno scontro tra uno scuolabus e un’auto, con 19 persone ferite, di cui 14 bambini. Il conducente dell’auto non possedeva la patente di guida. A bordo dello scuolabus c’erano studenti, insegnanti e accompagnatori. I feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la situazione. Non sono stati segnalati danni strutturali gravi alle due vetture coinvolte.

Sono circa le 14:30 di venerdì 29 maggio quando a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera uno scuolabus si è scontrato con un suv che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico, sul quale viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale. In totale sono diciannove i feriti: 14 bambini, l'autista dello scuolabus, due insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi e il conducente dell'autovettura. Nessuno è in pericolo di vita, ma sono stati trasportati all'ospedale di Mazara del Vallo per le cure e gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Mazara del Vallo Scontro tra Scuolabus e Auto Trapani, Sicilia

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