a capaccio paestum lutto cittadino domani per i fidanzati morti in incidente

A Capaccio Paestum si svolgeranno domani i funerali di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i giovani fidanzati deceduti in un incidente avvenuto a Montecorice, nel salernitano. La città ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà, mentre amici e parenti si preparano a dare l'ultimo saluto ai due ragazzi. La cerimonia si terrà nel rispetto delle decisioni delle autorità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lutto cittadino a Capaccio Paestum per i funerali di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due giovani fidanzati morti nel tragico incidente avvenuto a Montecorice, nel salernitano (LEGGI QUI). Con un’ordinanza, il sindaco Gaetano Paolino ha disposto per domani, 18 marzo, la proclamazione del lutto cittadino, sottolineando il profondo cordoglio dell’intera comunità, scossa dalla vicenda. Le esequie si terranno in orari e luoghi diversi: alle ore 10 l’ultimo saluto a Michele Pirozzi nella chiesa Madre Divina Provvidenza, in località Ponte Barizzo; nel pomeriggio, alle 15, i funerali di Maria Magliocco nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Pisciotta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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