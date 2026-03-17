a capaccio paestum lutto cittadino domani per i fidanzati morti in un tragico incidente

A Capaccio Paestum domani si terranno i funerali di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due giovani fidanzati deceduti in un incidente a Montecorice, nel salernitano. La città ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e vicinanza alle famiglie delle vittime. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lutto cittadino a Capaccio Paestum per i funerali di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due giovani fidanzati morti nel tragico incidente avvenuto a Montecorice, nel salernitano (LEGGI QUI). Con un’ordinanza, il sindaco Gaetano Paolino ha disposto per domani, 18 marzo, la proclamazione del lutto cittadino, sottolineando il profondo cordoglio dell’intera comunità, scossa dalla vicenda. Le esequie si terranno in orari e luoghi diversi: alle ore 10 l’ultimo saluto a Michele Pirozzi nella chiesa Madre Divina Provvidenza, in località Ponte Barizzo; nel pomeriggio, alle 15, i funerali di Maria Magliocco nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Pisciotta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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