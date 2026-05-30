Incidente a Battipaglia | due ragazzi in codice rosso al Ruggi

Da anteprima24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dopo un incidente a Battipaglia, lungo Via Spineta. Nell’incidente sono coinvolti una moto e un’auto, con i ragazzi che viaggiavano sulla moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le cause dello scontro sono ancora da accertare. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti durante le operazioni di soccorso.

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Grave incidente all’altezza di Via Spineta, a Battipaglia. Nello scontro sono rimasti coinvolti due ragazzi in sella ad una moto e un’automobile. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi e l’auto medica della Croce Rossa di Battipaglia. Entrambi i giovani sono stati trasportati in condizioni molto gravi all’ospedale Ruggi di Salerno. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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