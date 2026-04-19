Incidente stradale a San Cipriano scontro fra due auto | 32enne in codice rosso

Nella notte, poco dopo le due, si è verificato un incidente a San Cipriano Picentino lungo via Tora di Pezzano, coinvolgendo due automobili Fiat che si sono scontrate frontalmente. Uno dei conducenti, di 32 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.