Un testimone ha dichiarato ai magistrati che durante un'intervista nel programma condotto da Michela Vittoria Brambilla, si è pagato ottomila euro per un minuto di pubblicità. La somma riguarda una sponsorizzazione inserita nel corso della trasmissione “Dalla parte degli animali”. L'informazione è stata rivelata nell'ambito di un'inchiesta in corso. I dettagli dell'accordo economico non sono stati ancora ufficialmente confermati.

Oltre ottomila euro per un minuto di pubblicità all’interno del programma condotto da Michela Vittoria Brambilla “Dalla parte degli animali“. É stato un socio dell’Enci (Ente nazionale cinofilia italiana) ad accorgersi di quanto pagava l’ente per ogni rubrica pubblicitaria che durava un minuto scarso. Questa è una delle presunte macro-anomalie, agli atti che hanno fatto partire l’inchiesta. "La macroscopica sproporzione tra costi sostenuti da Enci e spazi dedicati all’ente nel corso delle trasmissioni", come hanno scritto il pm Giancarla Serafini e Antonio Pansa, emerge dalla deposizione del teste Gateano Turrini, socio storico. "Dalla lettura del bilancio consuntivo relativo all’anno 2021 mi sono accorto – la sua testimonianza – che Enci aveva stanziato e speso un importo di 240mila euro per 28 rubriche in altrettante puntate". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta sulla Brambilla. Un testimone ai magistrati: "Un minuto a 8.500 euro"

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