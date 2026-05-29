Gli spot televisivi realizzati dall'onorevole Brambilla per l’Enci sono costati circa 8.500 euro al minuto. Un teste ascoltato dai pubblici ministeri ha definito questa spesa come insensata, evidenziando che il costo è molto elevato rispetto all’investimento effettuato.

Il tempo è denaro. E quello dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla vale molto, moltissimo. Circa 8.500 euro al minuto, euro più, euro meno. Sessanta secondi scarsi, ovvero quelli che l’imprenditrice-politica-conduttrice dedicava all’ Ente Nazionale cinofilo italiano (Enci), il suo ricco sponsor nel programma Dalla parte degli animali, finito ora al centro dell’inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni ed evasione Iva. “Quella spesa era insensata”. Nelle carte della procura, che ipotizza un presunto sistema di fatture gonfiate e società di produzione considerate “schermo”, anche la testimonianza di un socio storico dell’Enci, alias “il ricco sponsor”, che davanti ai magistrati ha raccontato di essersi imbattuto, leggendo i bilanci, in una spesa che definisce senza mezzi termini “insensata”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Gli spot Tv di Brambilla per l’Enci: 8500 euro al minuto per pubblicizzare l’Ente. Il teste sentito dai pm: “Una spesa insensata”

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