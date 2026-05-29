Un investimento insensato così il socio Enci inguaia Brambilla 8.500 euro per un minuto in tv

Notizia in breve

Un socio dell’Ente nazionale cinofilia italiana (Enci) ha denunciato un investimento ritenuto insensato, affermando che l’ente ha speso circa 8.500 euro per un minuto di pubblicità in tv. La denuncia si basa su un’analisi delle spese dell’ente, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti. La questione riguarda presunti costi elevati per campagne pubblicitarie, sollevando dubbi sulla gestione delle risorse dell’ente. La vicenda è al centro di attenzione tra gli associati e le autorità competenti.