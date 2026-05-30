Un giornalista ha commentato le polemiche arbitrali, definendole “prive di elementi concreti”. Nel suo video su YouTube, ha criticato anche un altro commentatore, accusandolo di fingere di non sapere per accontentare i tifosi. La discussione riguarda la creazione di un’ossessione attorno a un episodio arbitrale, con l’autore che definisce la vicenda come “nulla”.

Nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista e tifoso interista Gian Luca Rossi è tornato a parlare delle recenti polemiche arbitrali, liquidando la vicenda come priva di elementi concreti. Rossi ha definito il cosiddetto “Silenziopoli” come una scelta opportuna da parte dell‘Inter, sostenendo che non vi sia alcuna necessità di . L'articolo Inchiesta arbitri, Rossi attacca: “Stiamo parlando del nulla, Chivu ha creato l’ossessione. Giletti fa finta di non sapere per aggraziarsi i tifosi pecoroni che non avendo.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Inter, Giletti non ci sta: “Non puoi prendere uno scudetto che sai di non meritare. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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