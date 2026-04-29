L’ex presidente della FIGC ha ripreso la parola dopo aver annunciato le proprie dimissioni, affrontando diverse questioni. Ha dichiarato di non essere stato costretto a lasciare l’incarico e di non aver fallito, aggiungendo che non vede motivo di un commissariamento. Sul tema degli arbitri, ha criticato le accuse rivolte senza prove concrete, definendole come un tentativo di gettare fango. La sua intervista è avvenuta durante una trasmissione televisiva.

Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Cairo svela: «De Rossi? Non la considero ad oggi un’ipotesi. Abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza» Koleosho svela: «Ho sempre tifato Milan. Leao un punto di riferimento, sarebbe bellissimo essere il suo erede» Doping Mudryk, pugno duro della FA: 4 anni di squalifica per l’attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gravina torna a parlare: «Non sono stato costretto a dimettermi e non ho fallito! No al commissariamento. Arbitri? Stiamo buttando fango senza sapere nulla»

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