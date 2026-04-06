Dopo la vittoria per 5-2 contro la Roma, l’allenatore dell’Inter ha commentato il clima teso nel calcio italiano, affermando che “siamo tutti colpevoli” e che non possiede una soluzione immediata. Successivamente, un altro allenatore ha criticato le sue dichiarazioni, accusandolo di essersi contraddetto sugli arbitri e di aver creato un clima tossico, definendolo anche una presa in giro per i tifosi juventini. Durante la discussione, si è parlato anche di un giocatore coinvolto in recenti episodi.

Ieri sera l’allenatore dell‘Inter, Cristian Chivu, nel post partita vinta contro la Roma per 5-2, ha usato parole dure riguardo il clima che si è creato intorno al calcio italiano: “Non ho la bacchetta magica, siamo tutti colpevoli. Parlo dei social, dei tifosi, a volte anche dei giornalisti. Piace la critica, piace esaltare le cose negative,. L'articolo Pavan attacca Chivu: “Si è contraddetto sugli arbitri e clima tossico creato da lui, presa in giro per gli juventini. Un suo giocatore ha.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Berardi, Pavan attacca: “All’Inter hanno ipervalutato un giovane e regalato Frattesi. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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