La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè è rallentata a causa di danni all'infrastruttura causati da persone sconosciute. Questa situazione ha provocato ritardi superiori a un'ora sui treni che attraversano quella tratta. Trentalia ha comunicato il problema e sta gestendo la situazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di riparazione o su chi possa essere responsabile dei danneggiamenti.

La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente «fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell’infrastruttura da parte di ignoti», comunica Trentialia. All’alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Danneggiata la linea ferroviaria del Brennero, ritardi dei treni di oltre un'ora

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