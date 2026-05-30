Incendio nel carcere di Salerno otto agenti intossicati
Un incendio si è sviluppato nel carcere di Salerno, provocando l’intossicazione di otto agenti di polizia penitenziaria. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso il personale colpito dal fumo. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi. La causa dell’incendio non è ancora stata resa nota. La situazione è ora sotto controllo.
Tempo di lettura: 3 minuti Cresce la preoccupazione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per il clima di tensione che continua a caratterizzare gli istituti penitenziari italiani. L’ennesimo grave episodio si è verificato nella casa circondariale di Salerno, dove un incendio appiccato nell’area di transito del reparto femminile ha provocato l’intossicazione da monossido di carbonio e da fumi tossici di sette poliziotti penitenziari e del comandante di reparto, tutti costretti a ricorrere alle cure ospedaliere e sottoposti ai protocolli sanitari previsti per la disintossicazione. “Ancora una volta – denuncia Donato Capece, segretario generale del Sappe – sono stati gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria a pagare il prezzo più alto di una situazione sempre più complessa e pericolosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Incendio carcere Salerno: sette agenti intossicati
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