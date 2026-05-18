Un incendio si è sviluppato all’interno di un carcere minorile, coinvolgendo sia i detenuti che alcuni agenti di polizia penitenziaria. Le fiamme hanno causato un’intossicazione da fumo tra le persone presenti, portando all’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi avrebbero appiccato il fuoco come forma di protesta, mentre l’allarme è stato dato da un agente di guardia presente al momento dell’incendio. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili.

? Punti chiave Perché i ragazzi hanno scelto il fuoco come forma di protesta?. Chi ha dato l'allarme durante le fiamme nella cella?. Quali criticità segnalate dal garante hanno scatenato la rabbia dei detenuti?. Come sono stati gestiti i ragazzi dopo l'intossicazione da fumo?.? In Breve Indagini ipotizzano incendio doloso per protesta contro le condizioni nel carcere Malaspina.. Pino Apprendi segnalava nel 2025 criticità per 32 detenuti nella struttura.. Nel 2025 registrati 19 episodi di autolesionismo e un tentativo di suicidio.. Due mezzi dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza via Cilea.. Intorno alle 22 di ieri sera, un incendio scoppiato in una cella dell’Istituto minorile di via Cilea ha causato l’intossicazione di alcuni detenuti e del personale della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo nel carcere minorile: detenuti e agenti intossicati dal fumo

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Disordini nel carcere minorile di Rovigo

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