Oggi a Bergamo, in via Don Bosco, si è sviluppato un incendio che ha interessato il tetto di una palazzina al civico 31. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato otto persone dalle abitazioni coinvolte. L’incendio ha causato danni alla copertura dell’edificio, ma non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica.

Bergamo, 28 aprile 2026 – Attimi di paura, oggi 28 aprile, in via Don Bosco a Bergamo a causa di un incendio partito dal tetto di una palazzina al civico 31. È stato necessario evacuare otto persone. Sul posto sono intervenuti con cinque mezzi i vigili del fuoco, che hanno cercato di evitare che il rogo si propagasse ai piani sottostanti. Le cause dell'incendio sono al momento in fase di accertamento. A scopo precauzionale, otto persone sono state evacuate dallo stabile. Non si registrano feriti. Presente anche il personale sanitario del 118 e la polizia locale. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio sul tetto di una palazzina in via Don Bosco a Bergamo: otto persone evacuate

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