Viterbo incendio in capannone dismesso | dall' area una densa colonna di fumo nero
I vigili del fuoco di Viterbo impegnati nel territorio di Bagnoregio per un incendio che ha interessato un’area industriale dismessa, precedentemente utilizzata per la lavorazione di materie plastiche. Le operazioni sono concentrate nello spegnimento dei focolai all’interno della struttura per evitare la propagazione del rogo alle aree limitrofe. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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