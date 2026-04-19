Il maltempo danneggia la linea ferroviaria forti ritardi per i treni in Brianza
Questa mattina, 19 aprile, si sono verificati notevoli ritardi nei servizi ferroviari in tutta la regione, con particolare attenzione alla linea S9. Le condizioni meteorologiche avverse delle ultime ore hanno causato danni alla rete ferroviaria, influenzando la circolazione dei treni. La situazione ha portato a sospensioni e rallentamenti lungo diversi tratti, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori.
Si stanno registrando forti ritardi questa mattina, 19 aprile, nella circolazione ferroviaria. Le avverse condizioni meteo registrate nelle ultime ore hanno infatti danneggiato la linea ferroviaria S9. La circolazione, come si può leggere anche sul sito di Trenord, sta proseguendo con “gravi.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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