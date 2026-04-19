Il maltempo danneggia la linea ferroviaria forti ritardi per i treni in Brianza

Questa mattina, 19 aprile, si sono verificati notevoli ritardi nei servizi ferroviari in tutta la regione, con particolare attenzione alla linea S9. Le condizioni meteorologiche avverse delle ultime ore hanno causato danni alla rete ferroviaria, influenzando la circolazione dei treni. La situazione ha portato a sospensioni e rallentamenti lungo diversi tratti, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori.