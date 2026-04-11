Molise la frana di Petacciato continua a muoversi | treni cancellati e ritardi sulla linea ferroviaria adriatica
In Molise, la frana di Petacciato continua a muoversi, influendo sulla linea ferroviaria adriatica. Dopo la ripresa del transito, tra sabato 11 e lunedì 13 aprile si sono verificati ritardi e cancellazioni di treni. La situazione ha conseguenze sulla circolazione ferroviaria nella zona, con disagi per i passeggeri. Le autorità monitorano costantemente l’area per gestire l’emergenza.
La frana di Petacciato, in Molise, continua a muoversi causando nuovi disagi ferroviari. Solo un giorno dopo la ripresa del transito si registrano ritardi e cancellazioni tra sabato 11 aprile e lunedì 13.🔗 Leggi su Fanpage.it
Frana di Petacciato, linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì: decine di treni cancellati anche oggiTrenitalia comunica che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari per la frana di Petacciato sarà ristabilita gradualmente da...
Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: “Italia divisa in due”Il riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise.