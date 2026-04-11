Molise la frana di Petacciato continua a muoversi | treni cancellati e ritardi sulla linea ferroviaria adriatica

In Molise, la frana di Petacciato continua a muoversi, influendo sulla linea ferroviaria adriatica. Dopo la ripresa del transito, tra sabato 11 e lunedì 13 aprile si sono verificati ritardi e cancellazioni di treni. La situazione ha conseguenze sulla circolazione ferroviaria nella zona, con disagi per i passeggeri. Le autorità monitorano costantemente l’area per gestire l’emergenza.