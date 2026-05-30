incendio a osimo a fuoco un mezzo agricolo

Oggi pomeriggio a Osimo si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un mezzo agricolo parcheggiato sotto un annesso in via Capanne. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 13 per spegnere le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Osimo, 30 maggio 2026 - Incendio a Osimo oggi pomeriggio. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 13 in via Capanne per il rogo di un mezzo agricolo parcheggiato sotto un annesso. Le fiamme hanno coinvolto anche alcuni pannelli fotovoltaici presenti sulla copertura della struttura. La squadra è intervenuta con due autobotti e un’autoscala proveniente dalla sede centrale di Ancona, provvedendo allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area. C'è voluto diverso tempo perché il vento caldo continuava ad alimentare le fiamme. Il fumo nero era visibile da lontano destando preoccupazione tra gli osimani residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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