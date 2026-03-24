Pistoia, 24 marzo 2026 - Un incendio ha interessato un rimessaggio agricolo nella serata di ieri, intorno alle 20, in via Vacchereccia, in località Massa e Cozzile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini, impegnati a contenere e spegnere le fiamme. In un primo momento la squadra è arrivata con mezzi e personale per arginare il rogo ed evitare che si propagasse alle aree circostanti, riuscendo a circoscrivere l’incendio all’interno della struttura interessata. Un intervento rapido che ha permesso di limitare i danni e mettere sotto controllo la situazione. Successivamente sono iniziate l e operazioni di bonifica e messa in sicurezza, necessarie per eliminare eventuali focolai residui e scongiurare il rischio di una ripresa delle fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio in un rimessaggio agricolo a Massa e Cozzile, intervento dei vigili del fuoco

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