Prende fuoco un mezzo agricolo | danni ingenti ma nessun ferito

Poco prima delle 18 di ieri, un mezzo agricolo è andato in fiamme in via Barche, nel comune di San Pietro in Gu. L’incendio ha causato danni ingenti all’attrezzo, ma non si sono registrati feriti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio.

Poco prima delle 18 di ieri 23 Maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio che ha interessato un attrezzo agricolo in via Barche nel comune di San Pietro in Gu. Alcuni passanti notando la scena, hanno subito chiamato i numeri d'emergenza. Sul posto è arrivata una squadra del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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