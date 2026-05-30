Incendio a Napoli vicino al mercato Caramanico di Poggioreale oggi 30 maggio | secondo rogo a Gianturco in due giorni

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato oggi vicino al mercato Caramanico di Poggioreale, a Napoli. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco. È il secondo rogo in due giorni a Gianturco, sempre nella zona. Le fiamme hanno richiesto l’intervento di squadre di pronto intervento. Non sono state segnalate vittime o feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. La zona è stata evacuata temporaneamente per motivi di sicurezza.