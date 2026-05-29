Nuovo incendio a Napoli oggi 29 maggio nube di fumo e odore di bruciato in città | rogo a Gianturco
Un incendio si è sviluppato questa mattina a Napoli nella zona di Gianturco, nell’area orientale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. La nube di fumo si è estesa sopra la città, accompagnata dall’odore di bruciato. Non ci sono notizie di feriti o danni a persone. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata.
Un incendio è scoppiato questa mattina a Napoli nella zona di Gianturco, nell'area orientale: fumo e odore di bruciato sulla città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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