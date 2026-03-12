Ragazzino 15enne pugnalato durante rapina assalito vicino alla stazione di Napoli | è il secondo in due giorni

Un ragazzino di 15 anni è stato pugnalato durante un tentativo di rapina vicino alla stazione di Napoli, mentre un altro 15enne è stato accoltellato a Corso Garibaldi. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Pellegrini. Questo episodio rappresenta il secondo caso in due giorni di giovani coinvolti in attacchi con armi in diverse zone della città.