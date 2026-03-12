Ragazzino 15enne pugnalato durante rapina assalito vicino alla stazione di Napoli | è il secondo in due giorni
Un ragazzino di 15 anni è stato pugnalato durante un tentativo di rapina vicino alla stazione di Napoli, mentre un altro 15enne è stato accoltellato a Corso Garibaldi. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Pellegrini. Questo episodio rappresenta il secondo caso in due giorni di giovani coinvolti in attacchi con armi in diverse zone della città.
Ragazzino 15enne accoltellato a Corso Garibaldi durante un tentativo di rapina. Ricoverato al Pellegrini. È il secondo caso in due giorni, martedì 13enne pugnalato a via Toledo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
