Nella mattina di ieri, nel porto di San Benedetto, si è svolta una nuova esercitazione antincendio. Durante l’evento, si è sviluppato un incendio a bordo di una nave, con feriti coinvolti. Alla simulazione hanno partecipato la capitaneria di Porto, i vigili del fuoco e il 118, coordinati tra loro per gestire la situazione e mettere in pratica le procedure di emergenza.

Con il coordinamento della capitaneria di Porto e la partecipazione dei vigili del fuoco e del 118, nella mattina di ieri nello scalo marittimo di San Benedetto è andata in scena una nuova esercitazione antincendio. L’evento, già annunciato nei giorni scorsi, ha testato sul campo sia l’efficacia dei protocolli di sicurezza sia la velocità di reazione di tutte le Amministrazioni coinvolte nell’esercitazione. La simulazione stavolta ha previsto un grave incendio a bordo di un’unità da pesca, ormeggiata al molo nord. Un incendio a bordo con un marittimo rimasto ustionato e il rischio imminente di uno sversamento di idrocarburi: è questo il complesso scenario d’emergenza che ha messo alla prova i soccorritori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio a bordo con feriti. Nuova esercitazione al porto

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