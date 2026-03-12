Un drone ha colpito un edificio vicino al Dubai Creek Harbour negli Emirati Arabi Uniti, causando danni alla struttura e innescando un incendio. Le autorità locali sono intervenute prontamente e hanno domato le fiamme, senza registrare feriti. L’incidente si è verificato in un momento in cui il porto di Dubai era sotto osservazione.

Un drone ha colpito un edificio situato presso il Dubai Creek Harbour negli Emirati Arabi Uniti, provocando danni strutturali e innescando un incendio che è stato rapidamente domato dalle autorità locali. L’incidente si è verificato il 12 marzo 2026 alle ore 10:38, senza che venissero registrati feriti tra i presenti nella zona colpita. Questo evento non è isolato ma fa parte di una serie di attacchi aerei senza pilota iniziati il giorno precedente, l’11 marzo, quando due velivoli sono stati lanciati nei pressi dell’aeroporto internazionale della città. La sequenza temporale suggerisce una coordinazione precisa delle operazioni, con obiettivi mirati verso infrastrutture strategiche come porti e hub aeroportuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drone colpisce porto di Dubai: incendio domato, zero feriti

