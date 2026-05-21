Incendio inA4 auto in fiamme con due persone a bordo vicino al Lisert

Oggi pomeriggio un'auto ha preso fuoco sull'autostrada A4 tra l'uscita di Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert, nel territorio di Ronchi dei Legionari. Due persone si trovavano a bordo dell'auto al momento dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o cause dell'incendio. La circolazione sull'autostrada è temporaneamente rallentata.

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