Incendio inA4 auto in fiamme con due persone a bordo vicino al Lisert

Da triesteprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio un'auto ha preso fuoco sull'autostrada A4 tra l'uscita di Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert, nel territorio di Ronchi dei Legionari. Due persone si trovavano a bordo dell'auto al momento dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o cause dell'incendio. La circolazione sull'autostrada è temporaneamente rallentata.

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Un'autovettura ha preso fuoco sull'autostrada A4 in direzione di Trieste nel pomeriggio di oggi, nel tratto compreso tra l'uscita di Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert, nel territorio del comune di Ronchi dei Legionari. Nessuna persona è rimasta ferita.Come è scoppiato l'incendioL'autista. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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