A Sarezzo, un uomo è stato arrestato dopo aver dato fuoco a oggetti nel giardino di casa e aver minacciato i soccorritori con una mazza da carpentiere. L’uomo aveva incendiato una lavatrice e, in seguito, si è scagliato contro le persone intervenute. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare le minacce e la resistenza dell’individuo, che ora si trova in custodia. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Eseguito un arresto per minacce e resistenza a pubblico ufficiale nella serata di venerdì a Sarezzo (Brescia): un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver dato fuoco a diversi oggetti nel giardino della propria abitazione e aver minacciato i soccorritori intervenuti. Minacce e resistenza durante l’intervento Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella serata di venerdì, quando una chiamata al 112 ha richiesto l’intervento dei militari della Stazione di Gardone Val Trompia presso una proprietà privata a Sarezzo. La segnalazione riguardava un uomo in evidente stato di alterazione che stava distruggendo suppellettili e aveva appiccato il fuoco a una lavatrice e ad altri oggetti nel giardino di casa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendia la lavatrice in giardino a Sarezzo e armato di una mazza da carpentiere minaccia tutti: arrestato

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