Inaugurato il Centro Ippico Serristori
Il Centro Ippico Serristori è stato ufficialmente aperto oggi ad Arezzo. L’evento ha visto la presenza di numerosi appassionati e operatori del settore. Il centro si dedica alla cura dei cavalli e alla promozione delle attività equestri, con un’attenzione particolare al rispetto dell’ambiente e degli animali. La cerimonia di inaugurazione è durata alcune ore e ha incluso interventi di rappresentanti locali. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali iniziative future o programmi specifici.
Arezzo, 30 maggio 2026 – Inaugurato i l Centro Ippico Serristori. L’amore per il cavallo e il rispetto della natura: un binomio semplice ma che porta in se l’essenza stessa del vivere insieme quotidiano. Particolare attenzione riservata ai ragazzi e agli anziani con i progetti di ippoterapia e progetti ludici e sportivi da intraprendere in sinergia con altre realtà aggregative locali. E' iniziata una “nuova vita” il Centro Ippico Serristori d i Poggio Ciliegio. Dopo la pubblicazione del bando pubblico e la conclusione dell’iter di affidamento ha riaperto i battenti un’area da dedicata alle discipline equestri ma che, da troppo tempo, era poco fruita dalla cittadinanza” spiega il presidente dell’Ente Serristori, Marcello Orlandesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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