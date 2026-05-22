Riapre il Centro Ippico Serristori a Castiglion Fiorentino

Il Centro Ippico Serristori a Castiglion Fiorentino riapre le sue porte dopo un periodo di chiusura. L'inaugurazione è programmata per il 29 maggio 2026 alle ore 16. La struttura, situata in provincia di Arezzo, torna ad accogliere appassionati e visitatori, offrendo nuovamente spazi dedicati all'attività equestre. La riapertura segna la ripresa delle attività locali legate al mondo dei cavalli e delle manifestazioni associative legate al centro.

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Arezzo, 22 maggio 2026 – Riapre i l Centro Ippico Serristori a Castiglion Fiorentino. Inaugurazione prevista per il 29 maggio 2026 ore 16.00 – Poggio Ciliegio. Concluso l’iter di affidamento del Centro Ippico Serristori che ha visto la vittoria del progetto presentato dall’Azienda Agricola “Elisa Future”. “Un altro obiettivo prefissato dal CDA che abbiamo raggiunto” – dichiara con soddisfazione i l Presidente Marcello Orlandesi, che aggiunge – “abbiamo pensato di pubblicare un bando di affidamento del Centro Ippico per valorizzare un’area da sempre vocata alle discipline equestri ma che, da troppo tempo, era poco fruita dalla cittadinanza.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riapre il Centro Ippico Serristori a Castiglion Fiorentino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Gara di orienteering. La corsa nel centro di Castiglion Fiorentino Castiglion Fiorentino, il restauro di Santa CordulaArezzo, 12 maggio 2026 – Il restauro di Santa Cordula, venerdì 15 maggio alle ore 10. Riapre il Centro Ippico Serristori a Castiglion FiorentinoConcluso l’iter di affidamento del Centro Ippico Serristori che ha visto la vittoria del progetto presentato dall’Azienda Agricola Elisa Future ... lanazione.it Festa Inter, tifosi salgono sui tetti delle scuderie del Centro ippico lombardo di San Siro: Pericolo per loro e per i cavalliIl presidente Fabio Lazzaroni chiede più controlli durante le manifestazioni sportive: Episodi gravi e intollerabili. Il rischio di cedimento strutturale è reale. Gli animali terrorizzati dal rumore ... milano.corriere.it