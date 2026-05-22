Il centro ippico Serristori riapre i battenti | l' inaugurazione
Il centro ippico Serristori di Castiglion Fiorentino riapre ufficialmente dopo un periodo di chiusura. Il presidente dell’ente Serristori ha dichiarato che si tratta di un obiettivo raggiunto dal consiglio di amministrazione. La riapertura segna la fine di un percorso che ha coinvolto diverse fasi di intervento e preparazione. La struttura sarà di nuovo disponibile per attività equestri e iniziative correlate, secondo quanto comunicato dall’ente. L’evento coincide con la conclusione di un progetto di recupero e riqualificazione.
“Un altro obiettivo prefissato dal cda che abbiamo raggiunto”. A dirlo è Marcello Orlandesi, presidente dell'ente Serristori di Castiglion Fiorentino che commenta così la conclusione del percorso che culminerà con la riapertura del centro ippico. "Abbiamo pensato di pubblicare un bando di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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