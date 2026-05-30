Il nuovo skatepark nel Parco del Diversivo è stato intitolato ad Alfredo Baccetti, scomparso nel 2021 a 31 anni. La cerimonia si è svolta ieri, coinvolgendo numerosi presenti e creando un momento di emozione collettiva.

GROSSETO "Lo avrebbe amato anche Alfredo". E’ stato un momento ricco di emozione ieri al Parco del Diversivo, con il suo nuovo spazio skaters intitolato alla memoria di Alfredo Baccetti, scomparso prematuramente nel 2021, a 31 anni. Così, come si è spostata l’area dedicata allo skate, si è spostata anche la targa d’intitolazione, in un luogo che si appresta a esser memoria e futuro per le nuove generazioni. "E’ uno spazio per i giovani e sport -afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - ma non è solo uno skate park, bensì un momento di memoria e di grande affetto collettivo. Alfredo Baccetti amava questo mondo". "Per gli skaters - dice il padre di Alfredo, Gabriele Baccetti presente insieme alla madre di Alfredo – è una forma artistica la loro disciplina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In ricordo di Alfredo Baccetti. Lo skatepark intitolato al giovane scomparso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Skatepark di Como Borghi, progetto fallito? Cantaluppi: "Lo ha detto lo stesso sindaco"Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha commentato la situazione dell’area vicino alla stazione di Como Borghi, coinvolgendo lo skatepark.

"Lo skatepark è nel degrado assoluto"Un consigliere comunale ha evidenziato lo stato di abbandono dello skatepark “Fiorillo” in via Giannotti, indicando problemi come sporcizia,...

Argomenti più discussi: In ricordo di Alfredo Baccetti. Lo skatepark intitolato al giovane scomparso; Taglio del nastro per lo skatepark dedicato ad Alfredo Baccetti: Il suo ricordo continua a vivere; All posts tagged Inaugurato lo Skate Park dedicato ad Alfredo Baccetti al Parco del Diversivo.

Inaugurato lo Skate Park dedicato ad Alfredo Baccetti al Parco del DiversivoCondividi i nostri contenutiInaugurato lo Skate Park dedicato ad Alfredo Baccetti al Parco del Diversivo con la cerimonia in ricordo de giovane grossetano scomparso prematuramente all’età di soli tren ... grossetosport.com