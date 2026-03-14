Skatepark di Como Borghi progetto fallito? Cantaluppi | Lo ha detto lo stesso sindaco

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha commentato la situazione dell’area vicino alla stazione di Como Borghi, coinvolgendo lo skatepark. La discussione si è riaccesa dopo una lettera di una cittadina e le dichiarazioni del sindaco in televisione. Secondo quanto affermato, il progetto dello skatepark sarebbe stato dichiarato fallito dallo stesso primo cittadino. La vicenda rimane al centro di un dibattito pubblico.

Dopo la lettera di una cittadina e le parole del sindaco Rapinese in tv, il consigliere di Fratelli d’Italia interviene sulla situazione dell’area vicino alla stazione Dopo la lettera di una cittadina e le parole del sindaco Rapinese in tv, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia interviene sulla situazione dell’area vicino alla stazione Il dibattito sullo skatepark nell’area dell’Ippocastano, accanto alla stazione di Como Borghi, torna al centro della discussione politica cittadina. Dopo la lettera inviata al sindaco Alessandro Rapinese da una cittadina e le dichiarazioni dello stesso primo cittadino nella trasmissione Etg+Sindaco, arriva anche la replica del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Cantaluppi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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