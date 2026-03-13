Un consigliere comunale ha evidenziato lo stato di abbandono dello skatepark “Fiorillo” in via Giannotti, indicando problemi come sporcizia, strutture rotte, canestri spaccati e assenza di manutenzione. La denuncia è stata pubblicamente rivolta alle autorità locali affinché intervengano per rimettere in sesto l’area, che si trova in condizioni di degrado totale. La situazione attuale dell’impianto è stata descritta come molto deteriorata.

"Il Comune intervenga sullo stato di abbandono dello skatepark “Fiorillo” in via Giannotti". Il consigliere di Amo Forte, Emanuele Tommasi, denuncia "sporcizia, strutture rotte, canestri spaccati, manutenzione totalmente assente". "Uno spazio importante per i giovani, un luogo di aggregazione completamente dimenticato – rimarca – Lo skatepark venne realizzato nel dicembre del 2009 dal Comune grazie all’allora consigliere delegato alle politiche giovanili Simone Tonini a seguito di un percorso partecipato insieme ai ragazzi appassionati di skate. Grazie alle loro indicazioni, il Comune acquistò le rampe e le collocò nell’area di via Giannotti. Fu il primo skatepark in Versilia e da subito divenne un importante luogo aggregativo, insieme al campo da basket; l’anno successivo fu acquistata dal Comune un’altra rampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lo skatepark è nel degrado assoluto"

