In Piazza Grande c’è lo zodiaco? Ora lo scopri giocando col cellulare

Notizia in breve

A Piazza Grande è stato installato un quadrato zodiacale interattivo che permette ai visitatori di scoprire i segni zodiacali tramite il proprio cellulare. Attraverso una ricerca dedicata, le persone possono esplorare i simboli e le caratteristiche associate ai diversi segni, rendendo l’esperienza più coinvolgente. L’iniziativa trasforma la piazza in un luogo di scoperta digitale, combinando tradizione e tecnologia. L’installazione invita i passanti a interagire con lo spazio pubblico in modo originale.