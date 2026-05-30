In Piazza Grande c’è lo zodiaco? Ora lo scopri giocando col cellulare
A Piazza Grande è stato installato un quadrato zodiacale interattivo che permette ai visitatori di scoprire i segni zodiacali tramite il proprio cellulare. Attraverso una ricerca dedicata, le persone possono esplorare i simboli e le caratteristiche associate ai diversi segni, rendendo l’esperienza più coinvolgente. L’iniziativa trasforma la piazza in un luogo di scoperta digitale, combinando tradizione e tecnologia. L’installazione invita i passanti a interagire con lo spazio pubblico in modo originale.
I segreti di Piazza Grande La ricerca sul quadrato zodiacale di Piazza Grande diventa un’avventura interattiva gratuita Nel 2026 lo scrittore aretino Marco Grosso pubblicava Piazza Grande Esoterica di Arezzo: il libretto sosteneva, dati alla mano, che la geometria incisa al centro della piazza riproduce la struttura dei Quadrati Zodiacali rinascimentali, i diagrammi astrologici usati dai filosofi neoplatonici del Cinquecento. I quattro edifici che definiscono la piazza corrisponderebbero ai quattro segni cardinali: le Logge Vasari all’Ariete, il Palazzo della Fraternita dei Laici al Cancro, Palazzo Cofani Brizzolari alla Bilancia, Palazzo Lappoli al Capricorno. 🔗 Leggi su Lortica.it
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