Nuova vita per lo Zodiaco Partita una raccolta fondi | Così lo riapriamo a tutti L’obiettivo è 12mila euro

Quattro associazioni hanno avviato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma IdeaGinger per riaprire il teatro Zodiaco, situato nell’ex Villaggio Anic. L’obiettivo è raccogliere 12.000 euro per permettere la riapertura del teatro e renderlo accessibile a tutti. L’iniziativa coinvolge le realtà Galla & Teo, Lady Godiva Teatro, Nerval Teatro e Spazio A Teatro. Finora, sono stati raccolti alcuni fondi, ma l’obiettivo resta quello di raggiungere la cifra stabilita.

Nuova vita per il teatro Zodiaco all’ex Villaggio Anic grazie all’iniziativa di quattro associazioni, Galla & Teo, Lady Godiva Teatro, Nerval Teatro e Spazio A Teatro, che hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma IdeaGinger. La campagna ‘Aiutaci a riaprire il Teatro Zodiaco’ è partita il 30 marzo e rimarrà aperta per due mesi. L’obiettivo è arrivare a 12mila euro per alcuni interventi che contribuiranno a far acquisire l’agibilità per il pubblico spettacolo allo storico spazio nel quartiere San Giuseppe. Verranno acquisite sedute modulari a norma e un set base di luci led professionali. Il progetto è stato presentato ieri nel teatro intitolato a Novella Montanari e da sempre presidio sociale e culturale che ospita laboratori, teatro civile, ricerca artistica e progetti di inclusione per persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita per lo Zodiaco. Partita una raccolta fondi: "Così lo riapriamo a tutti". L’obiettivo è 12mila euro "Salviamo lo Zodiaco", dal quartiere San Giuseppe parte la raccolta fondi per dare un nuovo futuro al teatroUn nuovo spazio che sappia raccogliere la creatività della città e restituirla ai suoi stessi cittadini. Nicla, la raccolta fondi continua. Il nuovo obiettivo a 200mila eurodi Fabrizio Paladino Il nuovo obiettivo della raccolta fondi per Nicla è stato fissato a 200mila euro. Temi più discussi: Secondigliano, lavori ok nuova vita per la piscina: Lo sport salva i giovani; Nuova vita per la Piscina Argelati: 28 milioni per riaprirla. Ecco come diventerà; Serravalle, ritorna il galletto: nuova vita per lo storico Postiglione; Nuova vita per lo Zodiaco. Partita una raccolta fondi: Così lo riapriamo a tutti. L’obiettivo è 12mila euro. Nuova vita per lo Zodiaco. Partita una raccolta fondi: Così lo riapriamo a tutti. L’obiettivo è 12mila euroIniziativa di quattro associazioni per ottenere l’agibilità per pubblico spettacolo. Un aiuto anche da Bcc. Coi primi interventi potremo organizzare eventi serali. ilrestodelcarlino.it Nuova vita per l’ex Cigaf. Il Comune l’ha comprato per farci un polo culturaleCi sarà una nuova vita per lo stabile ex Cigaf, storico immobile in Piazza della Repubblica, zona simbolo della Pieve di Sinalunga. L’amministrazione comunale ha espresso la volontà di acquisire lo ... lanazione.it Ogni iniziativa di Progetto Quid dà nuova vita a materiali e persone, costruendo un ecosistema in cui moda, etica e comunità generano opportunità e valore condiviso x.com Valerio ha passato tutta la sua vita al rifugio, mai una richiesta di adozione, mai una possibilità. Oggi ha 9 anni e aspetta te per vivere una nuova vita. Si affida microchippato, vaccinato e castrato dalla Campania in su. Per INFO: Enza 380 635 281 9 - Angela 3 - facebook.com facebook