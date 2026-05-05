Mourinho Real Madrid contatti col Benfica e lo Special One ora apre al grande ritorno! L’indiscrezione

Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali di un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Secondo alcune fonti dalla Spagna, l’allenatore portoghese avrebbe avuto contatti con il Benfica, squadra di cui è stato anche allenatore in passato. Attualmente, il club madrileno sta affrontando una fase complicata, con voci di tensioni tra i giocatori e lo staff tecnico.

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