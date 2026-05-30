Ieri sera è stata inaugurata ufficialmente Seregno Sport Week 2026 con una cerimonia in piazza. L'evento, che durerà fino al 14 giugno, prevede più di due settimane di attività gratuite, tra sport, spettacoli e tornei. Durante la serata sono stati presentati vari momenti, tra cui esibizioni di skate e danza, che accompagneranno il calendario di iniziative in città.

Una cerimonia ha inaugurato ieri sera Seregno Sport Week 2026 aprendo ufficialmente un calendario che fino al 14 giugno porterà in città oltre due settimane di sport, spettacoli, tornei e attività gratuite. Un appuntamento che negli anni è diventato un marchio identitario, capace di coinvolgere migliaia di persone e di trasformare Seregno in un grande villaggio dello sport diffuso. Era un’idea nata non certo per caso, ma di sicuro come un tentativo di dire no alla grande manifestazione di massa (la 100 Chilometri di Seregno) che richiamava migliaia di spettatori ma che, all’atto pratico, non coinvolgeva attivamente nessuno. "Torna per la sesta volta la Seregno Sport Week – afferma il sindaco Alberto Rossi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In piazza dallo skate alla danza. Ritorna Seregno Sport Week

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