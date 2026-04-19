Geely E2 l’elettrica urbana dallo stile essenziale debutta alla Milano Design Week – FOTO

Durante la Milano Design Week è stata presentata la Geely E2, un’auto elettrica pensata per la città con un design semplice ed essenziale. La vettura è stata esposta in diverse immagini che mostrano le sue linee pulite e compatte. La presentazione ha avuto luogo in un contesto di manifestazioni dedicate al design e all’innovazione nel settore automobilistico. La vettura si distingue per il suo stile minimalista e per le dimensioni adatte alla guida urbana.

‹ › 1 7 Geely E2 milano design week. ‹ › 2 7 Geely E2 milano design week. ‹ › 3 7 Geely E2 milano design week. ‹ › 4 7 Geely E2 milano design week. ‹ › 5 7 Geely E2 milano design week. ‹ › 6 7 geely Anima Mundi milano design week. ‹ › 7 7 Geely E2 milano design week. Alla Milano Design Week, Geely sceglie di presentare presenta la nuova E2 lasciando spazio al prodotto e al contesto in cui si inserisce. Il debutto avviene all’interno di un progetto più ampio, dove l’auto entra in dialogo con il design e con il pubblico, senza bisogno di forzature narrative. La Geely E2 arriva in Italia come una urban car elettrica pensata per un utilizzo concreto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Geely E2, l’elettrica urbana dallo stile essenziale debutta alla Milano Design Week – FOTO Notizie correlate Geely E2, alla Milano Design Week anteprima europea della urban carGeely E2, la urban car che fa della bellezza il suo linguaggio distintivo, si presenta in anteprima europea alla Milano Design Week. Geely debutta alla Milano Design Week con “Anima Mundi”(Adnkronos) – Geely Auto sceglie la Milano Design Week 2026 per rafforzare il proprio posizionamento in Italia e presentare “ Anima Mundi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Geely E2 alla Design Week, l’elettrica urbana che punta sullo stile; Milano Design Week 2026 all’insegna dell’auto elettrica: cosa c’è da vedere; Geely E2, alla Milano Design Week anteprima europea della urban car; Le auto da vedere alla Milano Design Week 2026. Geely E2, alla Milano Design Week anteprima europea della urban carL’installazione Anima Mundi dei Dotdotdot palcoscenico dell’ultima elettrica del marchio cinese ... msn.com Geely debutta alla Milano Design Week con Anima Mundigeely alla design week con Anima Mundi. A Visionary Impulse Un’installazione dello studio di design multidisciplinare Dotdotdot ... adnkronos.com Milano Design Week Pop Up VASO Milanese VASO Milano APERTI Domenica 26 aprile Via Carducci 9 dalle 10 alle 19 Ci sarò anche io, Anna Lisa pronta ad accoglierti, conoscerti e scegliere insieme i capi perfetti per te. per ACQUISTARE: —> facebook ORIGINI. Armani/Casa for Milano Design Week 2025. 21-26 April 2026 10am - 8pm Corso Venezia 14, Milan, Italy. Painter: @NataliaResmini #ArmaniCasa x.com