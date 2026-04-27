Dallo sport alla droga | preso l’ex atleta che gestiva lo spaccio

Un ex atleta di Vercelli è stato arrestato per aver gestito un'attività di spaccio tra le province di Varese, Milano e Diano Marina. La polizia ha sequestrato droga e materiale utilizzato per il traffico. L'uomo, conosciuto nelle comunità sportive locali, è stato fermato durante un'operazione che ha coinvolto diverse forze dell'ordine. L'indagine ha portato alla luce il suo coinvolgimento nel mercato della droga.

? Cosa sapere Flavio B., ex atleta vercellese, arrestato per spaccio tra Varese, Milano e Diano Marina.. L'operazione coinvolge altri tre arresti e diciassette misure cautelari tra Lombardia e Liguria.. Flavio B., ex atleta dilettantistico del vercellese, è stato sorpreso dalle forze dell’ordine con un provvedimento di custodia in carcere legato a un vasto sistema di spaccio che ha coinvolto Varese, Saronno, Milano e Diano Marina. L’operazione ha colpito duramente una rete criminale dove l’ex calciatore, noto con il soprannome di Barba, gestiva personalmente le attività di vendita di stupefacenti. L’impatto delle misure restrittive sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dallo sport alla droga: preso l’ex atleta che gestiva lo spaccio Notizie correlate Leggi anche: Roma: nuova stretta contro lo spaccio di droga, 19 arresti dal centro alla periferia Blitz dei carabinieri: 17enne gestiva spaccio in un boxTempo di lettura: < 1 minutoSulla scrivania c’era tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi, sugli scaffali spazio alle provviste: droga... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Escort per i calciatori, la teste: Lavoravamo anche nel lockdown. Una ragazza rimase incinta; Scandalo escort, i nomi dei calciatori nelle parole chiave dei pm; Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in Italia; Dallo sport al management: l’arbitro di Seria A Sacchi sale in cattedra alla Politecnica delle Marche. La forza dello sport per dire no alle dipendenze, ecco progetto 'Peer Education 2.0'La lotta al doping e alla droga è come lo sport: bisogna allenarsi costantemente, tutti i giorni, per vincere la battaglia! L'ex pentatleta e olimpionico Daniele Masala ha così introdotto l'incontro ... ansa.it Diamo un Calcio alla Droga: al via la 6ª edizione tra scuole, testimonianze e sportAl via a Marino Diamo un Calcio alla Droga, confronto e testimonianze tra Villa Maraini e gli studenti del territorio ... castellinotizie.it Speciale Amici di Domenica Sport - Ginnastica ritmica - 26/04/2026 - Telemolise - facebook.com facebook Una follia... Il calcio, da sport popolare, sta diventando sempre più sport per le élite... x.com