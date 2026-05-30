A Monza, il centro storico si trasforma in un teatro medievale per la 45esima edizione della Rievocazione storica. La manifestazione prevede spettacoli con tamburi, falconieri e dame in abiti d’epoca, e anticipa la Sagra di San Giovanni Battista. L’evento si svolge con l’obiettivo di rievocare il passato e coinvolgere i visitatori in un’atmosfera storica. La rievocazione si tiene annualmente e rappresenta un appuntamento tradizionale della città.

Monza riapre le porte del tempo. Tra tamburi, falconieri e dame in broccato, il centro storico si trasformerà in un grande teatro medievale per la 45esima edizione della Rievocazione storica di Monza, l’appuntamento che ogni anno anticipa la Sagra di San Giovanni Battista. L’edizione 2026, presentata ieri in Comune tra figuranti in costume con indosso creazioni sartoriali realizzate a mano, promette due giornate di spettacolo, cultura e tradizione: venerdì 5 e sabato 6 giugno. Il titolo scelto è “Anno Domini 1407 - Estore Visconti è Signore di Modoetia“, dedicato al condottiero, chiamato qui con la forma semplificata Estore (invece dell’accademico Estorre), usata sulle monete e nelle cronache cittadine, che nel 1407 divenne signore di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In nome di Estore Visconti. Torna il signore di Monza

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