Organi su misura e un robot di nome Artù | dove a Monza c’era un prato oggi si costruisce il futuro della medicina

A Monza, un'area che dieci anni fa era campagna ora si sta trasformando in un centro dedicato alla ricerca medica. Al posto del prato si sta costruendo un nuovo edificio di cinque piani, situato alle spalle dell’ospedale San Gerardo. Tra le novità, ci sono anche strumenti tecnologici come organi su misura e un robot chiamato Artù. La costruzione rappresenta un passo avanti nello sviluppo di tecnologie innovative nel settore sanitario.

Una decina di anni fa, qui c’era campagna. Poi è arrivato un edificio grigio e squadrato, cinque piani, alle spalle dell’ospedale San Gerardo di Monza. Si chiama U28, come un codice postale. Non ha insegne vistose. Non ha niente che tradisca, dall’esterno, quello che accade dentro. Entri, e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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