Il Paradiso delle Signore ecco quando torna finalmente! la Contessa di Sant’Erasmo

Dopo un lungo periodo di assenza, la Contessa di Sant’Erasmo torna a essere protagonista di Il Paradiso delle Signore. La sua assenza si è protratta per un certo tempo, ma ora la sua presenza è nuovamente prevista all’interno della soap. La notizia è stata comunicata ufficialmente ai fan dello show, che attendono con interesse il suo ritorno in onda.

© US Rai Manca da tempo, troppo. Ma per i telespettatori de Il Paradiso delle Signore l’attesa giunge al termine: torna Adelaide di Sant’Erasmo. L’iconico personaggio della Contessa, magistralmente interpretato da Vanessa Gravina, si appresta a riprendersi la scena e portare così a conclusione la decima stagione della serie di Rai 1, l’ottava in versione daily. Adelaide è assente da diverse settimane, finita in un monastero a Roma poiché impazzita d’amore per Marcello (Pietro Masotti), al punto da fingere un suicidio e tentare di ucciderlo. La sua assenza si è fatta sentire: il personaggio della Contessa è da sempre centrale, fin da quando... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, ecco quando torna (finalmente!) la Contessa di Sant’Erasmo Articoli correlati Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, finale di stagione: che fine farà la Contessa Adelaide Il Paradiso delle Signore, non va in onda oggi 23 marzo 2026: perché salta la puntata e quando tornaLa settimana del 23 marzo 2026 si apre con una sorpresa poco gradita ai fan de Il Paradiso delle Signore, che da anni seguono con affetto le vicende... Il Paradiso Delle Signore Dal 22 Al 26 Dicembre 2025: Ecco Quando Si Ferma Per La Pausa Natalizia! Approfondimenti e contenuti su Il Paradiso delle Signore ecco quando... Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: finalmente torna Adelaide; Il Paradiso delle signore, puntate 7-10 aprile: torna la contessa, Rosa pronta a partire; Il Paradiso, spoiler 9 aprile: Adelaide torna e indaga su Ettore; Come finisce Il Paradiso delle signore: Adelaide deve affrontare gli scandali del passato. Il Paradiso delle signore, trame al 10/4: Agata confessa a Roberto il suo segretoAgata rivelerà a Roberto la verità sul suo periodo trascorso a Firenze, mentre Irene, Delia e Odile vivranno scelte che cambieranno i loro equilibri ... it.blastingnews.com Il Paradiso delle Signore spoiler al 10-4: epilogo inatteso per Johnny e IreneJohnny confessa a Irene cosa prova per lei, e succede qualcosa di inatteso, Botteri non fa la proposta di nozze a Delia ... it.blastingnews.com «La verità cambierà per sempre gli equilibri tra noi». Questo è solo l'inizio di un finale che promette di essere tra i più emozionanti della storia de Il Paradiso delle Signore. Al centro della scena troviamo la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, una figura che inc - facebook.com facebook